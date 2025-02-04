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لبنان

سويت أرضًا.. تفجير هائل للمنازل في الجنوب

Lebanon 24
04-02-2025 | 11:16
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أقدم الجيش الإسرائيلي، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، على تفجير عدد من المنازل في بلدة عيترون الحدودية، وتمت تسويتها في الأرض.
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