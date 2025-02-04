وفد "تجمع الجمعيات الأهلية" يُطالب باتخاذ إجراءات لضبط التعديات في صور

زار وفد من "تجمع الجمعيات الأهلية" في مدينة صور، رئيس بلديتها ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، في مقر البلدية، بحضور عضو المجلس البلدي مصطفى بدوي، وقد عبر الوفد، حسب بيان صدر، عن "التقدير الكبير والشكر لوقفة الصمود والثبات لجهاز البلدية واتحاد البلديات وعلى رأسه الحاج حسن دبوق في مواجهة العدوان الاسرائيلي البربري الذي استهدف جنوبنا خاصة ولبنان عامة".

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و حيّا الوفد "كل العاملين في جمعيات الإسعاف والاغاثة و الصامدين في المدينة والقضاء ، ووجه "تحية اكبار واجلال لارواح الشهداء الأبرار".



ثم طرح الوفد عددا من "القضايا الحياتية والمعيشية التي تهم المواطنين، وتساهم في التخفيف من نتائج العدوان البربري الغاشم، ومنها؛ إعادة العمل بلجنة تسعير اشتراكات الكهرباء في البلدية بعدما أنجز التجمع دراسة تفصيلية للموضوع، كذلك موضوع ضبط التعديات على الأرصفة والشوارع من قبل الدراجات النارية وبعض اصحاب المقاهي ،وموضوع المخالفات على الأملاك العامة، ومتابعة موضوع ازالة الردميات من الشوارع ومواقع الابنية المهدمة، وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية والادارات الرسمية".