بسكين حربي.. خمسينيّ حاول القيام بعملية سرقة في طرابلس

Advertisement

تمكن أحد رجال الأمن في "السيتي كومبلكس" على طريق الميناء في طرابلس من إحباط محاولة سرقة تعرض لها محل للهواتف الخليوية، بعدما حاول رجل في الخمسين من عمره تنفيذ السرقة مهددًا الموظفة بـسكين حربي، حسب مندوبة "لبنان24".وفي اللحظة المناسبة تدخل رجل الأمن وتمكن من انتزاع السكين منه، فيما ساعده عدد من الشبان في القبض على السارق وطرحه أرضًا أمام المدخل الرئيسي للمجمع إلى حين وصول القوى الأمنية.وحسب المعلومات، فإن الفاعل كان تحت تأثير الحبوب المخدرة، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.