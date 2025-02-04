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لبنان

الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان بين بو حبيب وفايون

Lebanon 24
04-02-2025 | 11:57
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التقى وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا تانيا فايون، والوفد المرافق لها، على غداء عمل، وجرى التداول في مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.
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شكر الوزير بو حبيب سلوفينينا، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي على سياستها الساعية لحل  النزاعات بالطرق السلمية في الشرق الاوسط وتمسكها  بالشرعية الدولية شارحا  اهمية وقف اعتداءات اسرائيل المتكررة على لبنان، وضرورة إحترام إلتزاماتها. وشكر الوزير بو حبيب سلوفينيا على الدعم الانساني الطارئ الذي قدّمته للبنان خلال الحرب الاسرائيلية الأخيرة عليه. 

كما شدد على ضرورة عودة النازحين السوريين من لبنان الى سوريا بعدما انتفت أسباب وجودهم في لبنان، وأشار إلى أن لبنان يعول في هذا الشأن على الدعم السلوفيني لمطلبه، باعتبار أن سلوفينيا كانت إحدى الدول الأوروبية الثماني التي دعت الاتحاد الاوروبي الى إعادة ضبط سياسته تجاه سوريا، قبل سقوط النظام السوري.
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