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لبنان

خلف أحد المطاعم.. العثور على ابن الـ30 عاماً جثة!

Lebanon 24
04-02-2025 | 12:04
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عثر اليوم الثلاثاء، على جثة السوري م. س. ح (30 سنة)، منذ بعض الوقت، أمام مبنى سكني خلف أحد المطاعم، في المعاملتين - غزير.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات. (الوكالة الوطنية) 
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المعاملتين

جثة

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