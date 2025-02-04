خلف أحد المطاعم.. العثور على ابن الـ30 عاماً جثة!

عثر اليوم الثلاثاء، على جثة السوري م. س. ح (30 سنة)، منذ بعض الوقت، أمام مبنى سكني خلف أحد المطاعم، في المعاملتين - غزير.



وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات. (الوكالة الوطنية)

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