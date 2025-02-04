قبل وصول العاصفة "أسيل".. تحذيرات وإرشادات هامة تقيّدوا بها

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان أن المديرية العامة للدفاع المدني تواكب تحذيرات مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان بشأن العاصفة الثلجية "أسيل" ACIL التي من المتوقع أن تبدأ التأثير على لبنان اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء، ٥ شباط ٢٠٢٥، وتستمر حتى مساء الجمعة. العاصفة ستكون مصحوبة بأمطار غزيرة، رياح قوية قد تصل سرعتها إلى ٨٠ كلم/ساعة، مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي تصل إلى ٩٠٠ متر. كما يتوقع حدوث سيول وانجرافات للتربة على الطرقات الجبلية، مما قد يؤدي إلى صعوبة في التنقل وانقطاع في التيار الكهربائي، مما يشكل خطراً على حياة المواطنين وسلامتهم".أضاف البيان:" وفي هذا الإطار، تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين الكرام بالاحتياطات الواجب اتخاذها درءاً للمخاطر المحتملة الناتجة عن هذه العاصفة، وتدعو إلى التقيد بالإرشادات الوقائية التالية للحفاظ على سلامة الجميع:- الحرّاقات (Chaudières) : - يجب تنظيف الحرّاقات بانتظام، خاصة البخاخات. وعند تركيبها، يجب الفصل بين الحرّاقات وخزانات المازوت ووضعها في غرف منفصلة.- المدفأة الكهربائية: - التأكد من سلامة الإمدادات الكهربائية الخاصة بها.- الغاز: - التأكد من أن خرطوم الغاز سليم وخالي من التشققات، ويُفضّل استبداله سنوياً.- الفحم: - التأكد من اشتعال الفحم بشكل كامل قبل إدخاله إلى الغرفة، وتهوية المكان بشكل دوري.- إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (مثل الستائر والأغطية).- تهوية المنازل باستمرار، خصوصاً عند استخدام الفحم أو الحطب أو الغاز.- عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة لتجفيفها.- في حال حدوث عطل في قاطع الكهرباء (دجنكتير)، يجب معرفة السبب قبل استبداله.- تجنب استخدام العديد من الأجهزة الكهربائية (مثل المكواة) على مأخذ الكهرباء نفسه في الوقت ذاته.- يجب إيقاف الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استخدامها.إرشادات للسلامة العامة خلال التنقل على الطرقات أثناء العاصفة الثلجية:- إجراء فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الإطارات.- الامتناع عن القيادة بعد تناول المشروبات الكحولية.- تجنب القيادة بسرعة أو بتهور.- الالتزام بقوانين السير.- التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.- توفر السلاسل المعدنية لإطارات السيارة وسلامة الإطار الاحتياطي والرافعة.- وضع مادة مضادة للتجمد (Antigel) في مبرد السيارة (الردياتور).- اصطحاب الأدوية التي تتناولها بانتظام (ضغط، قلب، وغيرها).- وجود بطارية يد جافة.- حمل رفش صغير قابل للطي.- توفير حقيبة إسعافات أولية.- امتلاك جهاز هاتف خليوي مع شاحن يعمل على بطارية السيارة.- التأكد من وجود كمية كافية من الوقود في خزان السيارة.تجنب التوجه إلى المناطق الجبلية إلا عند الضرورة القصوى.- متابعة حالة الطقس عبر وسائل الإعلام.- في حال اضطررت للتجول، تأكد من فحص سيارتك وتزويدها بسلاسل معدنية ودواليب احتياطية وطعام ومياه وأدوية.- لا تشغل جهاز التدفئة إذا بدأ الثلج يغمر السيارة.- أركن سيارتك إلى يمين الطريق إذا لم تتمكن من المتابعة.- في حالة تعطل السيارة، توقف على جانب الطريق وأرسل تفاصيل موقعك للنجدة (حدد الموقع الموجود فيه عبر الخلوي وارشد المنقذين إليك وزودهم برقم هاتفك وتفاصيل العنوان).- أثناء السير، استمع إلى إرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، ولا تقم بتجاوز السيارات المتوقفة لئلا تنزلق وتقفل الطريق.١- عدم التواجد بالقرب من مكسر الأمواج.٢- عدم التواجد بالقرب من الألواح الإعلانية.٣- عدم محاولة المرور على طرقات مغمورة بالمياه.- متابعة نشرات الطقس عبر وسائل الإعلام.- التأكد من تموين المنزل بالمواد الغذائية والمياه والأدوية الضرورية.- تأمين وسائل التدفئة مثل المازوت أو الحطب.- عدم التجول إلا عند الضرورة القصوى خلال العاصفة.- عدم ترك وسائل التدفئة على نظام اللهب المكشوف مشتعلة عند النوم أو ترك المنزل.ان مانعة الصواعق، لا تمنع الصواعق ، لكنها تسهل مرورها إلى الأرض بأمان حيث يتم تفريغها.ابق في الداخل وأغلق النوافذ ولا تلمس أي جزء من الإطار المعدني أو الزجاجي للسيارة.- البقاء على الأقل على بعد أمتار قليلة من النوافذ المفتوحة والصناديق الكهربائية، والأجهزة المنزلية.- البرق يمكن أن يتدفق من خلال هذه الأنظمة والانتقال عبر "الوثب" إلى الشخص.- أفضل خيار الاحتماء داخل بناء مغلق عندما تكون مهدد بعاصفة برق.- ابحث عن منطقة بعيدا عن الأشجار والأسوار المعدنية والأنابيب والأجسام طويلة القامة.- لا تستحم أثناء الرعد أو البرق.- تجنب استخدام الهواتف العادية، إلا في حالات الطوارئ. إذ إن البرق يضرب خطوط الهاتف، والتي يمكن أن تنتقل عبرها شحنات الكهرباء إلى الهاتف.- الهواتف اللاسلكية أو الخلوية آمنة أكثر لأنها غير متصلة بالبناء.- البقاء بعيدا عن النوافذ. إبقاء النوافذ مغلقة، ومحاولة البقاء داخل الغرف الداخلية للمنزل.( النوافذ توفر مسار مباشر للبرق).- لا تلمس أي شيء معدني أو أدوات كهربائية. يمكن للبرق الدخول إلى المنزل من خلال أي مادة موصولة بالكهرباء. وهذا يشمل الهواتف الأرضية والأسلاك الكهربائية والسباكة.- البحث عن مساحة خالية من الأشجار أو إذا تعذر ذلك ابحث عن أشجار قصيرة القامة. اجلس القرفصاء في الأسفل بعيدا عن جذوع الأشجار ولا تدع يديك تلمس الأرض.- إذا كانت عاصفة رعدية تقترب يجب الوقاية عبر حماية الالكترونيات والأجهزة الكهربائية وذلك بفصلها قبل وصول البرق.- لا تلمس أيًّا من المنافذ الكهربائية خلال عاصفة البرق. لا تفصل أيًّا من الأجهزة خلال عاصفة البرق".ختم البيان:" وأخيراً، تذكر المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ للتبليغ عن اي طارئوعدم التردد في زيارة صفحتنا الرسمية على الإنترنت عبر الرابط: www.civildefense.gov.lb".