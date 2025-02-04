ميقاتي استقبل رئيس وزراء قطر: الاولوية في هذه المرحلة هي لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي ووقف العدوان على لبنان

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في دارته، وعقدا خلوة تناولت الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.كذلك عقد اجتماع موسّع شارك فيه وزير الدولة القطري الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، وسفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.في خلال الاجتماع عبّر رئيس الحكومة عن الشكر لوقوف قطر الدائم الى جانب لبنان ونصرة وقضاياه، ودعمها المستمر له على الصعد كافة.وشدد على" أن الاولوية في هذه المرحلة هي لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من المناطق التي لا يزال فيها في الجنوب، ووقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان وتدمير مقوماته وبناه التحتية".