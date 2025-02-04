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لبنان
في الخيام.. هذا ما عثر عليه الدفاع المدني
Lebanon 24
04-02-2025
|
12:18
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، أن "فرق الإنقاذ تواصل، بالتنسيق الكامل مع الجيش، تنفيذ عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، وذلك بناء على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح".
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وأشارت إلى أن "الفرق المختصة تمكنت اليوم من انتشال أشلاء شهيدين من تحت الأنقاض في بلدة الخيام، أحدهما من حي الجلاحية والآخر من نزلة وادي قيس. وتم نقل الأشلاء إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لإجراء الفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي (DNA) تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هوية الشهيدين".
وأكدت "التزامها الكامل بأداء واجباتها الإنسانية والوطنية، بالتعاون الوثيق مع الجيش، حتى الانتهاء من عمليات البحث عن جميع المفقودين، رغم الظروف الميدانية الصعبة والتحديات التي تفرضها طبيعة المهام المنفذة".
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