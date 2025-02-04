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لبنان

داخل بلدة حدودية.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
04-02-2025 | 12:37
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نفذ الجيش الاسرائيلي، منذ قليل، عملية تفجير كبيرة استهدفت عددا من المنازل في بلدة يارون الحدودية، في قضاء بنت حبيل.
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