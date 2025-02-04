اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي تحتفل بعيد الأخوّة الإنسانية

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ويرتبط هذا اليوم بوثيقة الأخوّة الإنسانيّة التي وقّعها البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيّب في أبو ظبي في 4 شباط 2019، والتي تدعو الى السلم العالمي والعيش معاً".ولفت البيان الى ان "هذه الوثيقة الهامّة، في سياق اليوم الدولي للأخوّة الإنسانية، لهي رسالة خاصّة لوطننا لبنان الذي يشهد اليوم على ولادة عهد رئاسي جديد، وهي تأكيد على أهمية الحوار والتضامن والسلام في بلدٍ يمرّ بتوترات سياسية وأمنيّة كانت خطيرةً جداً في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهي لا تخلو من اضطرابات دينيّة واقتصادية".اضاف: "وإذ تسلّط الضوء على الأخوّة الإنسانية، دعت اللجنة جميع اللبنانيين، بالرغم من اختلافاتهم الطائفية والسياسية، للعيش معاً في تناغم قائمٍ على الاحترام المتبادل والعدالة والتعاون، مشجعة المجتمعات الدينية والسياسية المختلفة على ارض الوطن، على العمل معاً لتجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في روح وثيقة الأخوّة الإنسانية التي من شأنها ان تعزّز التعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان، وهي قيمٌ اساسية تضمن للبنان استقراره، عملاً بروح هذا اليوم".ودعا رئيس اللجنة المطران شارل مراد والأعضاء "للعمل معا بروح التضامن لبناء عالم أفضل في إطار ثقافات متعددة، ولكن إنسانية واحدة، ولتكن إنسانيتنا المشتركة جسورا نبنيها بين الأديان".