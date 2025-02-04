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لبنان

على مدار 24 ساعة.. إليكم ما تفعله "وزارة الأشغال"

Lebanon 24
04-02-2025 | 13:11
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كشف وزير الاشغال العامة علي حمية، في تصريح اليوم، الى ان "ورش متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل تعمل على تعزيل و تنظيف مجاري مياه الامطار على الأوتوسترادات بشكل مستمر وعلى مدار 24 ساعة".

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وطلب من سالكي الطرقات "عدم رمي النفايات على الطرقات والالتزام بإرشادات غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي".
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