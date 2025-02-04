Advertisement

لبنان

لتعزيز فرص التوظيف.. شراكة بين وزارة العمل ومعاهد "أمجاد"

Lebanon 24
04-02-2025 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1315798-638742977476002882.png
Doc-P-1315798-638742977476002882.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع وزير العمل مصطفى بيرم مذكرة تفاهم  بين الوزارة ومعاهد "أمجاد" الجامعية ممثلة بمديرها العام حسن أحمد تتعلق بتبادل الخبرات في مجالات التدريب وتطوير مهارات وكفاءات الشباب وزيادة فرص التوظيف في القطاعات المختلفة، خصوصا في ظل التحديات الإقتصادية والاجتماعية المستمرة.
Advertisement

وأشارت معاهد "أمجاد" إلى أن "هذه الخطوة النوعية تهدف إلى دعم الشباب وتطوير مهاراتهم المهنية".

وقالت: "بناء عليها، ستنطلق مجموعة كبيرة من الورش والدورات التدريبية في مختلف المحافظات والمناطق اللبنانية، وضمن عناوين مختلفة تواكب حاجات سوق العمل اللبنانية والقطاعات الانتاجية المختلفة".

واعتبرت أن "هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب اللبناني ومساعدتهم على بناء مستقبلهم المهني بقدرات تنافسية تلبي حاجات سوق العمل المحلية والدولية، لا سيما في المهارات والكفاءات المختلفة المتعلقة بإعادة الإعمار وتعزيز مقومات صمود هذا الشعب عموما، والشريحة الشبابية خصوصا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:23 | 2025-02-04
16:05 | 2025-02-04
15:54 | 2025-02-04
15:41 | 2025-02-04
15:32 | 2025-02-04
15:15 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24