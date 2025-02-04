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لبنان
لتعزيز فرص التوظيف.. شراكة بين وزارة العمل ومعاهد "أمجاد"
Lebanon 24
04-02-2025
|
13:26
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وقع وزير العمل مصطفى بيرم مذكرة تفاهم بين الوزارة ومعاهد "أمجاد" الجامعية ممثلة بمديرها العام حسن أحمد تتعلق بتبادل الخبرات في مجالات التدريب وتطوير مهارات وكفاءات الشباب وزيادة فرص التوظيف في القطاعات المختلفة، خصوصا في ظل التحديات الإقتصادية والاجتماعية المستمرة.
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وأشارت معاهد "أمجاد" إلى أن "هذه الخطوة النوعية تهدف إلى دعم الشباب وتطوير مهاراتهم المهنية".
وقالت: "بناء عليها، ستنطلق مجموعة كبيرة من الورش والدورات التدريبية في مختلف المحافظات والمناطق اللبنانية، وضمن عناوين مختلفة تواكب حاجات سوق العمل اللبنانية والقطاعات الانتاجية المختلفة".
واعتبرت أن "هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب اللبناني ومساعدتهم على بناء مستقبلهم المهني بقدرات تنافسية تلبي حاجات سوق العمل المحلية والدولية، لا سيما في المهارات والكفاءات المختلفة المتعلقة بإعادة الإعمار وتعزيز مقومات صمود هذا الشعب عموما، والشريحة الشبابية خصوصا".
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