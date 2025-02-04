لتعزيز فرص التوظيف.. شراكة بين وزارة العمل ومعاهد "أمجاد"

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وأشارت معاهد "أمجاد" إلى أن "هذه الخطوة النوعية تهدف إلى دعم الشباب وتطوير مهاراتهم المهنية".وقالت: "بناء عليها، ستنطلق مجموعة كبيرة من الورش والدورات التدريبية في مختلف المحافظات والمناطق اللبنانية، وضمن عناوين مختلفة تواكب حاجات سوق العمل اللبنانية والقطاعات الانتاجية المختلفة".واعتبرت أن "هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة نحو تمكين الشباب اللبناني ومساعدتهم على بناء مستقبلهم المهني بقدرات تنافسية تلبي حاجات سوق العمل المحلية والدولية، لا سيما في المهارات والكفاءات المختلفة المتعلقة بإعادة الإعمار وتعزيز مقومات صمود هذا الشعب عموما، والشريحة الشبابية خصوصا".