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لبنان

إضراب عام غدًا وثورة غضب عارمة.. ماذا يجري في مدارس "الأونروا"؟

Lebanon 24
04-02-2025 | 13:46
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أعلنت لجنة المتابعة العليا للدفاع عن المعلمين الموقوفين، في بيان، "التوقف عن العمل في مدارس وكالة الأونروا الإضراب العام يوم غد الأربعاء في مخيم البداوي وفي جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان، إحتجاجا على إيقاف الأونروا 5 معلمين عن التدريس".
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وأوضح البيان أن "قرار الإضراب جاء بعدما تمادت مديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس في إهانة شعبنا، وقد رفضت طوال شهر استقبال وفد اللجنة لحل قضية المعلمين الموقوفين عن العمل في مدارس الأونروا. وفي ظل هذه الإهانة المستمرة والظلم المتواصل للمعلمين الموقوفين عن العمل، زار مفوض الأونروا فيليب لازاريني لبنان، وتجاهل اللقاء مع ممثلي القوى الإجتماعية والوطنية لحل هذه القضية".

وأضاف: "أمام هذا التجاهل ورفضا لقرارات إدارة الأونروا بتوقيف 5 معلمين شرفاء عن العمل، بذريعة الحيادية التي تُستغَل للمساس بحقوق شعبنا وموظفي الأونروا والإنحياز لأعدائنا الذين هجرونا من بلادنا، نعلن الإضراب الشامل وإغلاق المدارس ومراكز الأونروا في كل لبنان، بما في ذلك المكتب المركزي في بيروت، باستثناء العيادات ومراكز الصحة البيئية  وذلك يوم غد الأربعاء".

وختم البيان: "على إدارة الأونروا أن تعلم أن ثورة غضب عارمة ستتعاظم في الأيام المقبلة وعليها تحمل المسؤولية".
 
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