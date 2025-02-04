كتب النائب ميشال ضاهر، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "أكس":



"حرصاً على العهد، وعلى رئيس الحكومة المكلّف، المطلوب بعض الإنصاف من جهة، وبعض التواضع من جهة أخرى، والكثير من تغليب المصلحة العامّة على المصالح الخاصّة، من قبل الجميع. حين يتحقّق ذلك، تولد الحكومة في ساعات، وتنطلق ورشة الإصلاحات ونباشر عمليّة النهوض، فيرتاح الجميع ونريح الناس".

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