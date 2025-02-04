مبديا تفاؤله بعودة الحرارة الى العلاقات.. سلام استقبل رئيس وزراء قطر

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وخلال اللقاء اكد رئيس الوزراء القطري "استعداد بلاده لمواصلة دعم لبنان في مختلف المجالات"، داعيا الرئيس سلام الى "زيارة الدوحة في أقرب فرصة ممكنة". استقبل الرئيس المكلف نواف سلام مساء اليوم في دارته في قريطم، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في حضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور محمد الخليفي وسفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني والوفد المرافق.وخلال اللقاء اكد رئيس الوزراء القطري "استعداد بلاده لمواصلة دعم لبنان في مختلف المجالات"، داعيا الرئيس سلام الى "زيارة الدوحة في أقرب فرصة ممكنة".

من ناحيته ، شكر الرئيس سلام رئيس الوزراء القطري على زيارته للبنان ، مقدرا "استعداد الدوحة لمساندة لبنان في هذه المرحلة"، مبديا تفاؤله بـ"عودة الحرارة الى العلاقات مع الأشقاء العرب ، بما سينعكس ايجابا على اعادة الاعمار وجذب الاستثمارات اليه".