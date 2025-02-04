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لبنان

بعد رفع شاحنة المحروقات.. طريق شتوره - مكسة "سالكة"

Lebanon 24
04-02-2025 | 14:35
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عادت حركة السير الى طبيعتها على طريق شتوره - مكسة محلة شتوراما، بعدما تم رفع شاحنة المحروقات التي تدهورت بعد ظهر اليوم، وازالة الركام الناتج عن الحادث، وانتهاء مهام الدفاع المدني ووزارة الاشغال.
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