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لبنان

وزيرة العلاقات الخارجية السلوفينية زارت المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام

Lebanon 24
04-02-2025 | 13:00
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زارت وزيرة العلاقات الخارجية والأوروبية في الحكومة السلوفينية تانجا فاجون على رأس وفد مرافق، المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام والمدرسة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف إنسانية في لبنان. 
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وتضمنت الزيارة مناقشة سبل التعاون بين صندوق النقد الائتماني لتعزيز الأمان الإنساني  ITF والمركز المذكور في مجال العمليات الإنسانية.

وعرض المركز التحديات التي يواجهها، في ظل استمرار أعمال المسح الهندسي ومعالجة الذخائر غير المنفجرة.
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