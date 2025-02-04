وزيرة العلاقات الخارجية السلوفينية زارت المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام

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وتضمنت الزيارة مناقشة سبل التعاون بين صندوق النقد الائتماني لتعزيز الأمان الإنساني ITF والمركز المذكور في مجال العمليات الإنسانية.وعرض المركز التحديات التي يواجهها، في ظل استمرار أعمال المسح الهندسي ومعالجة الذخائر غير المنفجرة.