طاولات عشاء وتحالفات.. هذا ما يحصل بين محامي لبنان

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في السياق، أشار مصدر حقوقي لـ"لبنان24" إلى أنّ قانون تعليق المهل جدّد للجمعيات والنقابات سنة، وبالتالي من المتوقع أن تحصل الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.واشار المصدر إلى أن أحد المرشحين السابقين الذي كان يريد خوض المعركة لا يزال على قراره.وعلم "لبنان24" أن أحد المحامين سيعلن أنّه ينوي خوض المعركة مباشرة على مركز "نقيب"، وحسب المعلومات فإن هذا المرشح سبق له أنّ حصل قبل سنتين على أرقام مرتفعة، وهذا ما يعطيه قوة للاقدام مجددا.ومن المتوقع أن يعلن عدد من المحامين ترشحهم قريبا للمعركة المقبلة، وذلك من خلال دعوات الطعام والحفلات التي اعتاد المرشحون أن يحضروا لها ويعلنوا من خلالها ترشحهم.