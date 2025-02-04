Advertisement

لبنان

طاولات عشاء وتحالفات.. هذا ما يحصل بين محامي لبنان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-02-2025 | 15:32
A-
A+
Doc-P-1315846-638743053411405892.png
Doc-P-1315846-638743053411405892.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان24" أن طاولات العشاء بدأت تمتد داخل منازل بعض المحامين، وذلك استعدادا لمعركة النقابة المقبلة.

في السياق، أشار مصدر حقوقي لـ"لبنان24" إلى أنّ قانون تعليق المهل جدّد للجمعيات والنقابات سنة، وبالتالي من المتوقع أن تحصل الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.
Advertisement

واشار المصدر إلى أن أحد المرشحين السابقين الذي كان يريد خوض المعركة لا يزال على قراره.
وعلم "لبنان24" أن أحد المحامين سيعلن أنّه ينوي خوض المعركة مباشرة على مركز "نقيب"، وحسب المعلومات فإن هذا المرشح سبق له أنّ حصل قبل سنتين على أرقام مرتفعة، وهذا ما يعطيه قوة للاقدام مجددا.
ومن المتوقع أن يعلن عدد من المحامين ترشحهم قريبا للمعركة المقبلة، وذلك من خلال دعوات الطعام والحفلات التي اعتاد المرشحون أن يحضروا لها ويعلنوا من خلالها ترشحهم.
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:23 | 2025-02-04
16:05 | 2025-02-04
15:54 | 2025-02-04
15:41 | 2025-02-04
15:15 | 2025-02-04
14:55 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24