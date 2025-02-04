بسبب البنزين.. حريق هائل في منزل بعكار

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اندلع حريق ضخم في منزل المواطن "ر.ع" في بلدة العبودية – عكار نتيجة تخزين البنزين بطريقة غير آمنة، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة والتهمت المنزل بالكامل، حسب مندوبة "لبنان24".وأدت كثافة الدخان إلى حالات اختناق، فيما سارعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني إلى الموقع، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.كما حضرت فرق الإسعاف إلى المكان، حيث قدمت العلاج لشخصين أصيبا بالاختناق جراء استنشاق الدخان الكثيف.