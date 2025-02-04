Advertisement

لبنان

حادثة مروعة في لبنان.. سكب البنزين على قاصر وأشعله!

Lebanon 24
04-02-2025 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1315861-638743083559867075.png
Doc-P-1315861-638743083559867075.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تطور إشكال فردي بين القاصر "ع.ع" (15 عامًا) والشاب "ح.م" إلى تضارب بين الطرفين قبل أن يقوم الأخير بإحضار غالون من البنزين وسكبه على القاصر وإضرام النيران به، على طريق مجدليا التي تربط مدينة طرابلس بقضاء زغرتا.
Advertisement

وفي محاولة لإنقاذ نفسه، قفز المصاب داخل حفرة مجارير لإخماد النيران فيما لاذ الفاعل بالفرار.

وقد تم نقل القاصر إلى مستشفى السلام في طرابلس للعلاج حيث وصفت حالته بغير المستقرة. (النهار)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:05 | 2025-02-04
15:54 | 2025-02-04
15:41 | 2025-02-04
15:32 | 2025-02-04
15:15 | 2025-02-04
14:55 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24