حادثة مروعة في لبنان.. سكب البنزين على قاصر وأشعله!

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تطور إشكال فردي بين القاصر "ع.ع" (15 عامًا) والشاب "ح.م" إلى تضارب بين الطرفين قبل أن يقوم الأخير بإحضار غالون من البنزين وسكبه على القاصر وإضرام النيران به، على طريق مجدليا التي تربط مدينة طرابلس بقضاء زغرتا.وفي محاولة لإنقاذ نفسه، قفز المصاب داخل حفرة مجارير لإخماد النيران فيما لاذ الفاعل بالفرار.وقد تم نقل القاصر إلى مستشفى السلام في طرابلس للعلاج حيث وصفت حالته بغير المستقرة. (النهار)