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لبنان
الرئيس المكلّف محاصراً
Lebanon 24
04-02-2025
|
22:35
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كتب غسان حجار في" النهار": الرئيس المكلّف، ربما كان يحلم. وخطيئته أنه جعل المحيطين يحلمون معه بالتغيير الجذري، غير الممكن. وهذا الكلام ليس استسلاماً بقدر ما هو قراءة للواقع، إذ إن التغيير يجري على دفعات مستفيداً من الزخم القائم، من دون أن يصطدم بالجدران الصلبة، والأسوأ بالمتجذرين في الحكم الذين يرفعون السواتر والمتاريس.
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الرئيس المكلف بات محاصراً، تارة بالشائعات التي تفيد بأن خطة خارجية قضت بإبعاده عن محكمة العدل الدولية، ودفعت إلى تسميته، قبل تمهيد الطريق إلى اعتذاره لاحقاً. وبذلك يدفع ثمن مواقفه من إسرائيل. وإذا صحّ الأمر فإن ذلك قد يكون مفخرةً له ولمسيرته.
والرئيس المكلف بات محاصراً بالمطالب، والعقليات القديمة، والمصالح المتجذرة، والمحاصصات الطائفية والحزبية والمناطقية. وكلها محقّة ما دام لم يتمكن من تجنّبها، بل خضع لمطالب الثنائي الشيعي التي كبّلت حركته التحررية.
والرئيس المكلف بات محاصراً من الخارج الذي ينتظر منه أن يكون مقداماً في مواجهة "حزب الله" تحديداً، وأن يتحرر من التركيبة التي أقامها النظام السوري الساقط.
والرئيس المكلف بات محاصراً بعامل الوقت الذي إن لم تسبقه سبقك.
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