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لبنان

بالفيديو.. إندلاع حريق كبير في المنية

Lebanon 24
04-02-2025 | 23:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حريقاً هائلاً اندلع في معمل لصناعة المفروشات يعود لعائلة سويد في منطقة المنية، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص. 

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران وإخمادها. 
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حريق

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