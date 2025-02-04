بالفيديو.. إندلاع حريق كبير في المنية

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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حريقاً هائلاً اندلع في معمل لصناعة المفروشات يعود لعائلة سويد في منطقة المنية، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران وإخمادها.