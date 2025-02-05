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لبنان

"الكتائب" لن تسير مع "القوات"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-02-2025 | 01:30
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بالرغم من التسريبات التي انتشرت عبر وسائل الاعلام واكدت ان "الكتائب اللبنانية" سيكون موقفها من حكومة نواف سلام مماثلا لموقف "القوات اللبنانية" في حال عدم حصول معراب على مطالبها، الا ان الواقع يبدو مختلفا.
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واشارت مصادر مطلعة الى "ان الكتائب يراعي القوات بشكل كبير لكن هذا لا يعني بالضرورة اتخاذ الموقف نفسه من الحكومة خصوصا ان سلام هو مرشح المعارضة وهناك واجب انجاح مهمته".
وترى المصادر "ان الكتائب لم يحسم موقفه بعد، لكن في كل الاحوال فان التعامل مع سلام سلس للغاية والحصة التي حصلت عليها الصيفي مرضية الى حد كبير".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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