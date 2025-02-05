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لبنان

أطلق النار عليه بسبب أفضلية مرور

Lebanon 24
05-02-2025 | 01:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن سائق دراجة نارية أطلق النار على سائق سيارة من دون إصابته في محلة الخناق في طرابلس بسبب خلاف بينهما على أفضلية مرور. 
 
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طرابلس

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