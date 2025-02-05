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لبنان
استعدادات لعودة الحريري
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-02-2025
|
01:45
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افادت مصادر مطلعة ان الاستعدادات التي يقوم بها قياديو تيار "المستقبل" ومناصروه تحضيرا لعودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان تتجاوز القضايا اللوجستية والشعبية والاعلامية لاحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط.
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وبحسب المصادر فإن هناك تحضيرات انتخابية بدأت منذ الان حيث يستعد بعض المرشحين المحتملين لتقديم استقالاتهم من وظائفهم العامة لكي يتمكنوا من خوض الانتخابات النيابية.
وترى المصادر ان مساعي حثيثة تحصل من اجل حشد عدد كبير من المناصرين لمواكبة عودة الحريري هذا العام على اعتبار انه قد يكون هناك اعلان عن عودة "المستقبل" إلى الحياة السياسية.
في المقابل، ليس واضحاً بعد، القرار النهائي الذي سيتخذه الحريري بشأن الموقف السياسي في خطابه في الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. ويقول متواصلون مع الحريري إنه سيؤكد على الموقف العام من المسائل الوطنية، وسيكون له موقف من التغيير في سوريا، وسيتطرق إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة، إلا أن الموقف الأساسي الذي يجري درسه يتعلق بدور "تيار المستقبل" في الحياة السياسية، خصوصاً أن البلاد مقبلة على استحقاقيْن انتخابيَّيْن، بلدي ونيابي، خلال 15 شهراً.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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