خامنئي يعيّن نعيم قاسم ممثلاً له في لبنان

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي عيّن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ممثلاً له في لبنان.

وبحسب "تسنيم"، كان الامين العام الراحل السيد حسن نصرالله هو الممثل السابق لخامنئي في لبنان.