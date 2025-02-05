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لبنان

خامنئي يعيّن نعيم قاسم ممثلاً له في لبنان

Lebanon 24
05-02-2025 | 02:36
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي عيّن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ممثلاً له في لبنان. 
 
وبحسب "تسنيم"، كان الامين العام الراحل السيد حسن نصرالله هو الممثل السابق لخامنئي في لبنان. 
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