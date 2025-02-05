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لبنان

"لوقف انتهاكاتها اليومية".. عون طلب من السفير الفرنسي الضغط على اسرائيل

Lebanon 24
05-02-2025 | 02:48
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عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع في الجنوب خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ونائب رئيس لجنة مراقبة وقف النار الجنرال الفرنسي غيوم بونشان في حضور الملحق العسكري الفرنسي في بيروت الكولونيل برونو كونستانتان.
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وطلب الرئيس عون من السفير ماغرو خلال اللقاء، "دعم بلاده موقف لبنان الداعي الى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، والضغط عليها لوقف انتهاكاتها لاتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لا سيما لجهة استمرارها في تدمير المباني ودور العبادة في القرى الجنوبية الموازية للحدود".

كما طلب من "الجانب الفرنسي الضغط لتنفيذ الاتفاق بإطلاق الاسرى اللبنانيين ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الحالي".
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