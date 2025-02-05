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لبنان

العدو الإسرائيلي يواصل التمركز في المفيلحة غرب ميس الجبل

Lebanon 24
05-02-2025 | 02:53
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ما زال العدو الإسرائيلي بجنوده ودباباته، متمركزاً خلف الساتر الترابي الذي استحدثه منذ اسبوع في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل، في حين تنتشر عناصر من الجيش اللبناني على بعد عشرات الأمتار من الجهة الغربية. (الوكالة الوطنية)
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