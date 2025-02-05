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لبنان

مصرف الإسكان ووزارة الطاقة يناقشان قروض الطاقة الشمسية

Lebanon 24
05-02-2025 | 03:07
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عرض وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض في مكتبه في الوزارة، مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب لقروض الطاقة الشمسية التي يقدٌمها المصرف .

وبعد اللقاء، قال حبيب: "بعد ازدياد الطلبات على قروض مصرف الإسكان وتحديدا قروض الطاقة الشمسية إثر  انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام تأليف الحكومة، جئنا لتنسيق الخطوات الآلية إلى تطوير قروض الطاقة الشمسية، وخصوصاً أن المركز اللبناني لحفظ الطاقة، التابع لوزارة الطاقة الذي يرأسه بيار خوري، هو مَن يعطي الموافقة على الشركة التي ستلتزم تركيب ألواح الطاقة الشمسية لزوم القرض الذي يقدٌمه مصرف الإسكان، والتي يجب أن تكون مُدرَجة ضمن قائمة الشركات المصنَفة من قبل الوزارة".
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أضاف: "بحثنا مع  الوزير فياض في إمكانية استخدام جزء من القرض السكني، لشراء ألواح الطاقة الشمسية، إذ إن قرض البناء وقرض الترميم أو حتى قرض شراء مسكن، يلحظ تحسين أوضاع المقترِض، وبالتالي يمكنه الاستفادة من هذه القروض لتأمين الطاقة الشمسية لمَسكنه".

وأوضح أن "الشركة التي سيشتري منها المقترِض ألواح الطاقة الشمسية، يجب أن تكون ضمن قائمة الشركات المصَنَّفة من قِبَل المركز اللبناني لحفظ الطاقة. من هنا يُشتَرط موافقة المركز على الشركة التي يسميها صاحب الطلب، للحصول على القرض المطلوب من مصرف الإسكان بناءً على الاتفاق الموقع بينه وبين وزارة الطاقة العام 2022"، لافتا الى أن "كل هذه المشاريع التي نطوٌرها، هدفها واحد وهو مساعدة المواطن اللبناني للتشبٌث بأرضه والحدٌ من هجرة الشباب إلى الخارج".
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