"تسونامي" ثلجي سيجتاح مناطق لبنانية: العاصفة "أسيل" تبلغ ذروتها في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر

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أشار الأب ايلي يخنيصر المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المناخ ان تساقط الثلوج الكثيفة بدأ صباح اليوم الأربعاء في منطقة كفردبيان على علو 1800 متر، وسوف تتحول الامور مساء اليوم الأربعاء الى "تسونامي ثلجي" يجتاح مناطق لبنانية عديدة بسبب دخول الموجة القطبية.وتابع ان أرض الواقع ستختلف بنسبة 25% عن النماذج والخرائط وبشكل ايجابي، وتغطي الثلوج لبنان بنسبة 60% تقريباً من مساحته.ولفت خنيصر إلى أن الأمطار ستشتد في فترة قبل الظهر مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية وصواعق تصل نسبتها ما بين 75 و80 بالمئة.هذا المنخفض الجوي الذي أُطلق عليه اسم "أسيل" سيتحوّل إلى عاصفة بسبب اشتداد سرعة الرياح، وستحمل برودة قوية بسبب التيارات القطبية التي ستتدفق من تركيا إلى المنطقة ما سيتسبب بانخفاض درجات الحرارة.طقس الأربعاء سيكون ممطرا صباحا وظهرا وسيبلغ ذروته في ساعات الظهيرة وتتدنى درجات الحرارة فيبدأ تساقط الثلوج على الـ 1550 متر في ساعات المساء ، وستُلامس الثلوج الـ 1100 متر بعد السادسة مساء والـ 900 إلى 700 متر في ساعات فجر الخميس، مح حرارة 1 تحت الصفر على الـ 900 متر.