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لبنان

الرئيس عون: ‏أنا على توافق مع الرئيس سلام

Lebanon 24
05-02-2025 | 03:39
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أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه وفد جمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في بيروت، أنه "على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، وسنصل إلى صيغة حكومية تعتمد المعايير والمبادئ التي حددناها".
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