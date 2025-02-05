الرئيس عون: ‏أنا على توافق مع الرئيس سلام

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه وفد جمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في بيروت، أنه "على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، وسنصل إلى صيغة حكومية تعتمد المعايير والمبادئ التي حددناها".

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