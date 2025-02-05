Advertisement

لبنان

بقرار استثنائي.. إعفاء أصحاب الخيم البحرية في صور من الإزالة

Lebanon 24
05-02-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1316050-638743502159299338.jpg
Doc-P-1316050-638743502159299338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار سلسلة اللقاءات التي جمعت النائب علي خريس ورئيس بلدية صور حسن دبوق مع أصحاب الخيم البحرية على شاطئ صور، تم الاتفاق على إعفائهم من إزالة هذه الخيم بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة، بما في ذلك القصف والغارات المعادية التي استهدفت المنطقة وشواطئها. وفي هذا السياق، تواصل خريس ودبوق مع وزير البيئة ناصر ياسين، حيث تم عرض قضية الخيم عليه. وفي خطوة استثنائية، تم التوافق على السماح بترك الخيم البحرية في مكانها بناءً على الوضع الراهن.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:41 | 2025-02-05
04:36 | 2025-02-05
04:30 | 2025-02-05
04:21 | 2025-02-05
04:15 | 2025-02-05
04:00 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24