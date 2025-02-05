بقرار استثنائي.. إعفاء أصحاب الخيم البحرية في صور من الإزالة

في إطار سلسلة اللقاءات التي جمعت النائب علي خريس ورئيس بلدية صور حسن دبوق مع أصحاب الخيم البحرية على شاطئ صور، تم الاتفاق على إعفائهم من إزالة هذه الخيم بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة، بما في ذلك القصف والغارات المعادية التي استهدفت المنطقة وشواطئها. وفي هذا السياق، تواصل خريس ودبوق مع وزير البيئة ناصر ياسين، حيث تم عرض قضية الخيم عليه. وفي خطوة استثنائية، تم التوافق على السماح بترك الخيم البحرية في مكانها بناءً على الوضع الراهن.

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