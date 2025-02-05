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لبنان

خبير جيولوجيّ لبنانيّ ينشر خريطة للزلازل التي ضربت شرق المتوسط عبر التاريخ... هكذا علّق عليها

Lebanon 24
05-02-2025 | 04:36
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كتب الخبير الجيولوجي طوني نمر عبر حسابه على "اكس": 
 
"عشية الذكرى السنوية الثانية لزلزالي جنوب شرق تركيا في 6-2-2023، وخلال الأزمة الزلزالية الحالية في اليونان، ليكن شهر شباط شهر التوعية من الزلازل.
الخريطة المرفقة تظهر الزلازل التاريخية التي ضربت شرق المتوسط، والتي تبعها تسونامي.
هذه التدوينة هي للتوعية وليست للتحذير إطلاقاً".
 
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