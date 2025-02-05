خبير جيولوجيّ لبنانيّ ينشر خريطة للزلازل التي ضربت شرق المتوسط عبر التاريخ... هكذا علّق عليها

عشية الذكرى السنوية الثانية لزلزالي جنوب شرق تركيا في 6-2-2023، وخلال الأزمة الزلزالية الحالية في اليونان، ليكن شهر شباط شهر التوعية من الزلازل.
الخريطة المرفقة تظهر الزلازل التاريخية التي ضربت شرق المتوسط، والتي تبعها تسونامي.
هذه التدوينة هي للتوعية وليست للتحذير إطلاقاً. pic.twitter.com/7UUePtEVQu
— Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) February 5, 2025
عشية الذكرى السنوية الثانية لزلزالي جنوب شرق تركيا في 6-2-2023، وخلال الأزمة الزلزالية الحالية في اليونان، ليكن شهر شباط شهر التوعية من الزلازل.
الخريطة المرفقة تظهر الزلازل التاريخية التي ضربت شرق المتوسط، والتي تبعها تسونامي.
هذه التدوينة هي للتوعية وليست للتحذير إطلاقاً. pic.twitter.com/7UUePtEVQu