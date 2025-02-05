العاصفة "أسيل" مستمرة مع برق ورعد وحبات من البرد.. وتحذيرات للأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، خاصة في المناطق الشمالية، لتصل الى ما يقارب ال70 كلم /س يرتفع معها موج البحر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية. تتراجع حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات، ويتشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من 800 متر خلال الليل، لذلك يرجى الحذر من خطر الانزلاقات.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي عالي الفعالية (أسيل ACIL) مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة، يحمل معه أمطارا غزيرة ورياحا قوية وحبات برد . تتساقط الثلوج اعتبارا من 1600 متر، ويتدنى مستوى تساقطها لحدود فجر يوم الخميس لتلامس ال 800 متر شمال البلاد، ثم تتراجع حدتها تدريجيا خلال النهار مع بقاء التقلبات الجوية حتى يوم السبت.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت، بين 8 و 19 في طرابلس ، في زحلة بين 3 و 13 درجة.تحذير من تشكل السيول على الطرق ومن تراكم الثلوج على الطرق الجبلية يومي الاربعاء والخميس ، ومن تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية يومي الجمعة والسبت.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية. تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتد سرعتها لتصل الى 80 كلم/س خلال الليل، يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق الجبلية مما يمكن ان يؤدي الى انجراف في التربة. تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا ليلامس فجر يوم غد الخميس ارتفاع ال 800 متر بخاصة على المرتفعات الشمالية، لذا يرجى توخي الحذر من سلوك الطرق الجبلية وخصوصا طريق ضهر البيدر.الخميس: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، خاصة في المناطق الشمالية، لتصل الى ما يقارب ال70 كلم /س يرتفع معها موج البحر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية. تتراجع حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات، ويتشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من 800 متر خلال الليل، لذلك يرجى الحذر من خطر الانزلاقات.الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار محلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1000 متر وما فوق ، بخاصة في المناطق الشمالية، يتخلله انفراجات خلال النهار. نحذر من خطر تكون الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 900 متر.السبت: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1000 متر وما فوق في المناطق الشمالية. من المتوقع ان يستقر الطقس اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الى قليل الغيوم ، مع بقاء الحذر من خطر تكون الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 900 متر.