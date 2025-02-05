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لبنان

اضراب شامل وإغلاق جميع مقار الاونروا والمدارس

Lebanon 24
05-02-2025 | 04:54
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أعلنت لجنة المتابعة العليا للدفاع عن المعلمين الموقوفين في الأونروا، عن إغلاق اللاجئين الفلسطينيين صباح اليوم جميع مقار ومراكز ومدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، بما في ذلك مقرها الرئيسي في بيروت، وذلك احتجاجًا على تجاهل الوكالة لمطالبهم والتوقيف التعسفي لخمس معلمين منذ تشرين الأول الماضي. وقد تزامن هذا الإجراء مع زيارة مفاجئة وغير معلنة للمفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إلى لبنان.
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وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة التصعيدية، التي جاءت استجابة لدعوة منها ومن عدة مؤسسات وحراكات شبابية، شملت إغلاق المقرات الرئيسية في بيروت، المكاتب في المناطق، والمدارس ومراكز سبلين المهني، باستثناء العيادات وقطاع النظافة. وقد شارك مئات من النشطاء من الشباب الفلسطيني في المخيمات في إغلاق المقرات، معبرين عن مطالبهم بالحصول على حياة كريمة وإنسانية.

وأضافت اللجنة أن زيارة لازاريني إلى لبنان ساهمت في تصعيد الغضب والاحتقان في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتبرها البعض بمثابة "استفزاز" بعد تجاهل الوكالة لمطالبهم، بما في ذلك قضية المعلمين الموقوفين، موضحة أن الهدف من الإضراب هو الضغط على الأونروا للتراجع عن قرار توقيف المعلمين الخمسة، والمطالبة بعودتهم إلى العمل فورًا، مع إجراء تحقيق شفاف وفقًا لأنظمة الأونروا والقوانين الإنسانية.

وأكدت اللجنة أن هذا الإضراب يعكس حالة الغضب العام بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بسبب تعاطي الأونروا مع قضية المعلمين، معتبرين أن هذا القرار يشكل "إهانة" لكرامتهم. وحملت اللجنة إدارة الأونروا مسؤولية التصعيد، مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى تحقيق مطالبها العادلة. 
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