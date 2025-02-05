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لبنان
إستشهاد الطفل وجيه زهوي في جنوب لبنان
Lebanon 24
05-02-2025
|
05:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إستشهاد الطفل وجيه زهوي البالغ من العمر 7 سنوات، من بلدة مجدل سلم، متأثراً بجراحه بعدما كان أُصيب في رأسه بشظايا قنبلة إسرائيليّة ألقتها طائرة مسيّرة في تاريخ 29-1-2025.
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