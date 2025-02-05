سلام عرض للاوضاع مع نائبة رئيس وزراء سلوفينيا وتابع مع لازاريني ملف "الاونروا "

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استقبل الرئيس المكلف نواف سلام في دارته في قريطم نائبة رئيس وزراء سلوفينيا، وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية تانيا فايون في حضور الوفد المرافق.وتناول البحث الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.كما استقبل الرئيس سلام المفوض العام لوكالة "الاونروا "فيليب لازاريني في حضور مديرة شؤون "الأونروا "في لبنان دوروثي كلاوس ، وتم عرض لاوضاع الوكالة اليوم. اضافة الى اوضاع اللاجئين الفلسطينين في لبنان.