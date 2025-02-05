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لبنان

بيان من بلديّة راميا للمواطنين

Lebanon 24
05-02-2025 | 05:35
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صدر عن بلدية راميا البيان التالي:

"تم ابلاغنا اليوم بتاريخ ٥/٢/٢٠٢٥ من قبل مخابرات الجيش انه سوف يتم تثبيت نقطتين داخل البلدة، وسيجري العمل على فتح بعض الطرقات الفرعية فيها.
وبعد غد ان شاء الله سوف تقوم فرق الهندسة التابعة للجيش بالعمل على الكشف عن مخلفات العدوان الصهيوني في البلدة". 
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