على طريق عام كفرشلان ـ الضنية.. جريحة إثر حادث سير

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أصيبت امرأة بجروح ورضوض بعد انزلاق سيارتها من نوع "جيب" على طريق عام بلدة كفرشلان ـ الضنية، ما أدى إلى اصطدامها بحائط جانب الطريق.وقد حضرت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابة، قبل نقلها إلى إحدى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.وتسبب الحادث بازدحام كبير لحركة السير في البلدة، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في ملابساته.