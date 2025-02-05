Advertisement

لبنان

توقيف شخص أطلق النار على والده

Lebanon 24
05-02-2025 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1316130-638743585792624195.jpg
Doc-P-1316130-638743585792624195.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مُخابرات الجيش داهمت منزل س.د في بلدة مشمش العكارية، وقامت بتوقيفه، بعدما كان أطلق النار على والده في وقتٍ سابق.


وقد أُحيل الموقوف إلى التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قذيفة في سماء مشمش العكارية تثير الذعر.. والجيش يحقق
lebanon 24
05/02/2025 17:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف وقائع مهمّة عن سقوط بشار الأسد.. هكذا خان الجيش السوريّ "حزب الله" وإيران
lebanon 24
05/02/2025 17:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: الجيش منتشر وجاهز في مواقعه بالجنوب
lebanon 24
05/02/2025 17:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل للعربية: الجيش منتشر وجاهز في مواقعه بالجنوب
lebanon 24
05/02/2025 17:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

مشمش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:44 | 2025-02-05
10:11 | 2025-02-05
09:47 | 2025-02-05
09:45 | 2025-02-05
09:40 | 2025-02-05
09:38 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24