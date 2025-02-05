توقيف شخص أطلق النار على والده

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مُخابرات الجيش داهمت منزل س.د في بلدة مشمش العكارية، وقامت بتوقيفه، بعدما كان أطلق النار على والده في وقتٍ سابق.





وقد أُحيل الموقوف إلى التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

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