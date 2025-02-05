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لبنان

"جمعية السيدات القياديات": المرحلة المقبلة تتطلب دوراً متزايداً للمرأة

Lebanon 24
05-02-2025 | 06:24
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عقدت جمعية السيدات القياديات اجتماعها العام بتاريخ 4 شباط 2025 حيث جرى عرض التقرير الإداري والمالي وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادراة ثم تم انتخاب هيئة إدارية جديدة لقيادة المرحلة المقبلة.
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وتم انتخاب مديحة رسلان رئيسة للجمعية، انغريد ناي رعد نائبة للرئيسة، فيما تولت رندلة قاسم منصب أمينة السر، وميراي القراب منصب أمينة المال. كما ضمت الهيئة الجديدة كل من جمانة علامة، باتريسيا الهاشم، لانا فايد، سارة كريدية، هنادي داغر، وندى عاد كأعضاء مجلس إدارة.
 

وأعربت الرئيسة المنتخبة مديحة رسلان عن فخرها بهذه الثقة، كما أشارت أن المرحلة المقبلة تتطلب دورًا متزايدًا للمرأة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، مؤكدة أن المرأة ليست مجرد جزء من المعادلة الاقتصادية بل هي عنصر أساسي في النمو والتطور. 
 
 
كذلك، أكدت أن التحديات الحالية التي يواجهها لبنان تتطلب إشراك النساء في عملية البناء الاقتصادي بشكل فعّال، باعتبارهن ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
 
وذكر أن "استثمار المرأة وفي المرأة ليس خيارًا بل ضرورة، فبقدر ما نُعزِّز دور المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، نحقق المزيد من النمو والازدهار للبنان"، وأضافت: "المرأة تمتلك القدرة على القيادة واتخاذ القرارات المصيرية، ومن الضروري تقديم الدعم والتشجيع لها في كافة القطاعات لتحقيق إمكانياتها الكاملة".
 
 
وأملت رسلان أنّ "يحمل العهد الجديد الخير للمرأة اللبنانية، ويكون بداية لمسار يحقق المزيد من الإنجازات للمرأة وللبنان ككل".
 
وفي الختام، أكدت الجمعية التزامها بالمضي قدمًا في تحقيق رؤيتها من خلال المبادرات والمشاريع التي تعزز مكانة المرأة القيادية وتكسر الحواجز التي تعيق تقدمها، مجددة العهد بالعمل الجاد لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للمرأة اللبنانية.
 
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