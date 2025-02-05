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لبنان

البستاني: وجع كبير من المواطنين الذين لديهم ودائع بالعملة الوطنية

Lebanon 24
05-02-2025 | 08:46
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 عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.

وقال البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وبحثنا  في موضوع موازنة الـ2025 ، وضرورة الا تصدرها الحكومة بقانون، لانها إذا صدرت بقانون فهي كارثة علينا".
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اضاف:" كما كنت تقدمت باقتراح قانون حول اموال المودعين وهذا الأمر أتابعه "، مشيرا إلى" هناك وجعا كبيرا من المواطنين الذين لديهم ودائع بالعملة الوطنية، وبعد الانهيار المالي انخفضت قيمة هذه الودائع والى اليوم لم نستطع الوصول إلى حل، لا سيما ان الاقتراح المقدم مني هو بالعملة الاجنبية، كما عرضنا لموضوع وزارة التخطيط،  وكنت تقدمت باقتراح لانشاء هذه الوزارة من اجل ان نبدأ صفحة جديدة".

 
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