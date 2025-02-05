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لبنان

قائد الجيش استقبل مسؤولين كندي وسعودي

Lebanon 24
05-02-2025 | 09:06
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استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة، السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي Robert Oliphant بحضور السفيرة الكندية في لبنان Stefanie McCollum.
 ثم استقبل النائب أكرم شهيب، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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كما استقبل الملحق العسكري السعودي العقيد البحري الركن فواز بن مساعد المطيري، وجرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين.

كذلك استقبل وفدًا من رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وجرى التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين، ووفدًا من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO) وجرى عرض الأوضاع عند الحدود الجنوبية.

 
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