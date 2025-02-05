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لبنان

عون التقى نائبة رئيس وزراء سلوفينيا: دعم أوروبي لتنفيذ اتفاق وقف النار والإفراج عن الأسرى

Lebanon 24
05-02-2025 | 09:26
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أعرب رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال لقائه نائبة رئيس الوزراء السلوفيني، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية، عن تطلع لبنان إلى وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانبه لتطبيق بنود اتفاق وقف النار.

كما شدد عون على ضرورة إطلاق الأسرى اللبنانيين في إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جزء من الاتفاق الذي تنتهي مهلته في 18 فبراير الجاري، مؤكدًا أن لبنان يجب أن يلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 1701.
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من جانبها، أكدت نائبة رئيس الوزراء السلوفيني دعم بلادها للبنان، مشيرة إلى أن سلوفينيا ستعمل على التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف.
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