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لبنان

وفد أميركي رفيع المستوى سيزور لبنان

Lebanon 24
05-02-2025 | 09:38
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قال مسؤول أميركي لـ "AlArabiya English" أنّ "وفدا أميركيا رفيع المستوى سيزور لبنان لاحقا هذا الأسبوع".
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