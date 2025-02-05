Advertisement

لبنان

رئيس المجلس الأوروبي هنأ عون بانتخابه رئيساً

Lebanon 24
05-02-2025 | 09:47
A-
A+
Doc-P-1316210-638743709397778298.jpg
Doc-P-1316210-638743709397778298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر منصة "إكس":"اتصلت اليوم بالرئيس جوزاف عون، وهنأته على انتخابه مؤخراً، وهو أمر يجلب الأمل للبنان وشعبه.

يجب تنفيذ وقف إطلاق النار الحالي بالكامل من جميع الأطراف.
Advertisement

إنني أتطلع إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان والترحيب بالرئيس عون في بروكسل قريباً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:50 | 2025-02-05
12:47 | 2025-02-05
12:32 | 2025-02-05
12:15 | 2025-02-05
12:06 | 2025-02-05
12:02 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24