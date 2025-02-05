رئيس المجلس الأوروبي هنأ عون بانتخابه رئيساً

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كتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر منصة "إكس":"اتصلت اليوم بالرئيس جوزاف عون، وهنأته على انتخابه مؤخراً، وهو أمر يجلب الأمل للبنان وشعبه.يجب تنفيذ وقف إطلاق النار الحالي بالكامل من جميع الأطراف.إنني أتطلع إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان والترحيب بالرئيس عون في بروكسل قريباً".