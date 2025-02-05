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لبنان
بعد الحادثة المروعة في مجدليا.. الأمن يوقف المتورط بإحراق قاصر خلال ساعات
Lebanon 24
05-02-2025
|
10:11
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ أنّه "بتاريخ 04-02-2025، شهدت بلدة مجدليّا- زغرتا حادثة مروّعة هزّت الرّأي العام حيث أقدم المدعو: خ. م. (مواليد عام 1999، لبناني) يعمل في محلّ لتفكيك قطع السيّارات، إثر خلاف فرديّ، على سكب مادة البنزين على القاصر: ع. ع. (عُمره حوالي 13 سنة، لبناني) الذي يعمل في كاراج تصليح سيّارات مجاور لمركز عمل (خ. م.)، وأشعل النّار به ما أدّى إلى إصابته بحروق بليغة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في طرابلس، وتوارى الفاعل عن الأنظار".
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أضاف البلاغ:" على الفور، كُلّفت القطعات المُختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للعمل على تحديد مكان تواجد الفاعل وتوقيفه.
بتاريخ 05-02-2025، وبأقلّ من /24/ ساعة، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت دوريات شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجده، وتوقيفه".
أكمل البلاغ:" بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّ الحادث حصل نتيجة خلاف فرديّ تطوّر إلى إقدامه على سكب مادة البنزين على القاصر، وإضرام النيران فيه".
وختم:" أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء".
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