وزير الثقافة قرر تأسيس لجنة "الأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين".. هذه مهمتها

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قرر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في خطوة لافتة تهدف الى توثيق وضبط ونشر الإرث الثقافي في الأدب والشعر والفنون على أنواعها وحفظها وديعة للأجيال القادمة، تشكيل "اللجنة الوطنية للأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين"، معللا قراره باعتبار وزارة الثقافة مؤتمنة على هذه المسؤولية الوطنية بما يشكّله الإرث المذكور من مخزون يسهم في ابراز الهوية الوطنية الإبداعية للبنان.وأوردت حيثيات قرار المرتضى ان "توثيق هذا الموروث الثقافي الذي يراد منه إظهار نتاج أعلام لبنان في المضامير الثقافية يرقى إلى الواجب الوطني لا سيما وانه يهدف ايضا، إلى تقديم لبنان إلى العالمين العربي والغربي كوطن مصدر لرسالة الابداع".وجاء في متن القرار انه "بناء على حقّ التقدير لدى وزير الثقافة قرر ما يلي:المادة الأولى: تأسيس لجنة "الأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين" تكون مهمتها العمل على جمع الموروث الثقافي اللبناني وتدقيقه ونشره بكل الوسائل المتاحة ضمن اطار الأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين في مضامير الثقافة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وطباعتها.المادة الثانية: تتألف اللجنة من السادة: هنري زغيب رئيسا، وكل من السادة شوقي ساسين، لور سليمان، مكرم غصوب، محمود درنيقة، علي ضاهر، مصطفى الحلوة، سهيل مطر، سليمان بختي، شربل كاملة، ميراي شحادة وروني ألفا أعضاء.المادة الثالثة: تعقد اللجنة جلساتها في المكتبة الوطنية في بيروت وترفع اقتراحاتها لوزير الثقافة للتصديق عليها ولتأمين النفقات اللازمة لتحقيقها.المادة الرابعة: تعمل اللجنة على وضع نظامها الداخلي وترفعه الى وزير الثقافة للتصديق عليه.المادة الخامسة: تتحدّد تعويضات رئيس اللجنة واعضائها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير الثقافة.المادة السادسة: ترفع اللجنة تقريرا دوريا كل ستة اشهر الى وزير الثقافة يتضمن الخطوط العريضة عن أعمالها.المادة السابعة: تكون ولاية رئيس واعضاء اللجنة لثلاث سنوات قابلة للتجديد.المادة الثامنة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ إلى من يلزم".