علاء موسى: قاربنا الوصول الى توافق على الامور العالقة في تشكيل الحكومة

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تابع موسى في كلامه عبر الـ "LBCI"، أنّ "الخطوات التي اتخذها لبنان بدءًا بانتخاب الرئيس عون وتكليف سلام خطوات مهمة وشجعت المجتمع الدولي والاقليمي والاصدقاء العرب على التواصل مع لبنان وهذا انعكس في عدد الزايارت التي حصلت في الفترة الأخيرة".ولفت إلى ان "معايير تشكيل الحكومة متروكة لسلام والقوى السياسية والجميع على قدر كبير من الذكاء للمشاركة في انجاح هذه الحكومة وليست هناك حاجة لاملاءات خارجية او فيتوهات على اشخاص".رأى أن "الخماسية ترغب في تشكيل حكومة في اسرع وقت وهي لا تتدخّل في شكل الحكومة وتمثيل القوى السياسية داخلها يتمّ بالتنسيق مع سلام ولن يكون هناك فيتو على التشكيلة طالما خرجت بشكل سلس وتضمن تطبيق الاصلاحات وما تم الاتفاق عليه وهذا سيعكسه البيان الوزاري".وفيما يخص زيارة وزير الخارجية المصرية الى لبنان، قال " حمل وزير الخارجية المصرية رسالة تهنئة ودعوة الى الرئيس عون لزيارة مصر وحثّ القوى السياسية والرئاسات على الانتهاء من التشكلية بسرعة من اجل الاسراع في استقرار الوضع ونحن ندفع بهذا الاتجاه لأن الوضع الاقليمي بحاجة الى "لبنان أقوى"".عن موضوع "رفض المجتمع الدولي التعامل مع الحكومة اذا أُسندت حقيبة المال لياسين جابر" قال :"التشكيلة التي ستحظى بثقة البرلمان هي الصيغة التي سيتعامل معها المجتمع الدولي والاقليمي". (lbci)