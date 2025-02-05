لازاريني بعد لقائه دبور: "الأونروا" تحتاج إلى المزيد من الدعم لمواصلة عملها في لبنان

استقبل سفير فلسطين اشرف دبور اليوم، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" فيليب لازاريني، في حضور مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس.

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وأكد لازاريني أن "الأونروا في لبنان تواصل تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين الذين يعتبرون من بين أفقر المجتمعات، وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية".

وأضاف: "إن الوكالة تحتاج إلى المزيد من الدعم أكثر من اي وقت مضى لمواصلة عملها في لبنان حتى يتم إيجاد حل لمحنة لاجئي فلسطين".



بدوره، أكد دبور "الضرورة الملحة في معالجة القضايا التي تخص ابناء شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان، وما يختص منها بموظفي وكالة الاونروا كونها جزءا اساسيا من الاوضاع الحياتية والمعيشية لابناء شعبنا".